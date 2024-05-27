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لبنان

نقابة المستشفيات في لبنان تستنكر الإعتداء الإسرائيلي على مستشفى الشهيد صلاح غندور

Lebanon 24
27-05-2024 | 09:44
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استنكرت نقابة المستشفيات في لبنان الإعتداء الإسرائيلي الذي جرى صباح اليوم على مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل.
 
وقالت النقابة في بيان "ان نقابة المستشفيات في لبنان اذ تستنكر الاعتداء الهمجي الذي نفذته اسرائيل صباح اليوم امام حرم مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل والذي ادى الى سقوط شهيد واصابة عدد من الموظفين والمدنيين الذين كانوا يقصدون المستشفى لتلقي العلاج، تشجب النقابة أي عمل عدواني يطال المؤسسات الصحية والعاملين فيها بشكل خاص وتطالب المسؤولين المعنيين بضرورة العمل مع المراجع والمنظمات الدولية المختصة لتحييد هذه المؤسسات ومنع الاعتداء عليها".
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وختم البيان:" كما انها تحيي كافة المستشفيات ولا سيما تلك التي هي على خط لمواجهة لما تقدمه للمواطنين الصامدين هناك".
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