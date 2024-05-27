"الوضع سيء": اقفال مسلخ للدجاج في طرابلس.. هذا ما تبيّن بعد الكشف عليه!

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وجه محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا كتابا، الى قائد درك منطقة الشمال الاقليمية العميد مصطفى بدران، طلب فيه الاطلاع والايعاز لمن يلزم اقفال مسلخ ومحل دجاج التركماني بالشمع الاحمر في منطقة القبة في طرابلس، وذلك بناء على الكتاب الذي تم رفعه مسبقا من بلدية طرابلس، للكشف على المسلخ واجراء المقتضى القانوني، بعد تلقي شكاوى عديدة من المواطنين لمخالفته شروط الصحة العامة وعدم حيازته على ترخيص قانوني واستقدام عمال اجانب بصورة غير شرعية".وجاء في نص الكتاب : "بعد الكشف على المسلخ العائد لصاحبه هلال المير في منطقة القبة في طرابلس، تبين لنا أن الوضع سيء جدا ولا يوجد أدنى معايير الصحة والسلامة من نظافة وبناء - حمامات - طريقة حفظ الدجاج والغش، اضافة الى ان البرادات غير صالحة للإستخدام وهناك عمال أجانب تعمل دون إجازات عمل قانونية، لذا يرجى الإطلاع وإتخاذ ما ترونه مناسبا".