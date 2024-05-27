المرتضى نعى والدة نصر الله: جدة جميع شهداء المقاومة

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نعى وزير الثقافة محمد وسام المرتضى نهدية صفي الدين، والدة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، وقال في بيان: "جدة الشهيد السيد هادي، بل جميع شهداء المقاومة ناداها الخالق المبدئ المعيد إلى جواره، حيث هم، لتعانقهم وتنقل إليهم سلام الذين ينتظرون وما بدلوا تبديلا".أضاف: "الأم التي جسّدت في أبنائها وحدة الثنائي الوطني، التي ولدت وسهرت وربت فأحسنت فهزت العالم بيمينها، إذ تركت فينا بضعة منها سيدا قائدا يهز العالم بإصبعه، ومناضلا اتخذ الجهاد له اسما وسبيلا ونهج حياة."وختم المرتضى: "التعزية الحارة لسيد المقاومة وللسيد جهاد، ولزوج الفقيدة وأبنائها والحفدة وكل العائلة وللثنائي الوطني حركة أمل وحزب الله، والسلام لروحها الطاهرة الساكنة الآن في عليين".