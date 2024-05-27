البيسري عرض مع بلانشارد وانطونيو وخفاجي عمل المنظمات في لبنان

إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، مدير العمليات في الأمم المتحدة وليام بلانشارد، مدير مكتب الأمن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مانويل أنطونيو، ورئيس مكتب الأمم المتحدة للسلامة والأمن في بيروت محمد خفاجي، حيث تناول اللقاء عمل المنظمات في لبنان ومجريات الأحداث في المنطقة .

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