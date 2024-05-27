نقابة العاملين في المستشفيات الحكومية تدين القصف الإسرائيلي على "مستشفى غندور"

دانت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في بيان، "القصف الاسرائيلي البربري المتوحش الذي طال حرم مستشفى الشهيد صلاح غندور والذي أسفر عن استشهاد مدني واصابة آخرين ولا سيما من العاملين في المستشفى، والذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقيم الانسانية والمواثيق الدولية التي تحظر بشكل صريح الهجمات على المنشآت الطبية واستهداف المدنيين حتى في زمن الحرب".

ولفتت الى أن "المدنيين الذين تعرضوا للاستهداف كانوا يتلقون الخدمات الطبية الطارئة، مطالبة المجتمع الدولى الذي يتغنى بالدفاع عن حقوق الانسان بإعلان موقف شجاع تجاه ما حصل ويحصل من التمادي في الإجرام والعمل فورا على محاسبة المجرمين.

واكدت "وقوف العاملين في المستشفيات الحكومية صفا واحداً الى جانب زملائهم في مستشفى الشهيد غندور وكذلك الأمر الى جانب الشعب اللبناني".

وشددت على ان "هذا العدو اللقيط تعرى وفَقدَ أهليته منذ ولادته ككيان بشري ويجب على داعميه من الدول الغربية الذين يتهافتون، خداعا، بالدفاع عن القيم الانسانية، أن يباشروا في وضعه بالحجر الصحي وفي كوكب آخر منعا لتفشي أوبئة الكراهية والهمجية والاجرام الدموي. صبرا أيها اللبنانيون، إن موعدكم النصر". (الوكالة الوطنية)