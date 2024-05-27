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لبنان

قصفٌ يطال المنازل.. إسرائيل تستهدف بنت جبيل!

Lebanon 24
27-05-2024 | 11:19
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نفذ العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم الإثنين، عدواناً جوياً استهدفَ منزلاً في محلة خلة مشتى في مدينة بنت جبيل - جنوب لبنان.
 
كذلك، استهدف العدو مبنى عند مفترق بلدة الطيري باتجاه صف الهوا - بنت جبيل، مما أدّى إلى تدميره.
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