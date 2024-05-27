قصفٌ يطال المنازل.. إسرائيل تستهدف بنت جبيل!

نفذ العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم الإثنين، عدواناً جوياً استهدفَ منزلاً في محلة خلة مشتى في مدينة بنت جبيل - جنوب لبنان.

كذلك، استهدف العدو مبنى عند مفترق بلدة الطيري باتجاه صف الهوا - بنت جبيل، مما أدّى إلى تدميره.