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لبنان

رسالة من نائب لبنانيّ إلى الإتحاد الأوروبي: لوقف دعم النازحين في لبنان

Lebanon 24
27-05-2024 | 11:35
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وجّه عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، خلال مشاركته في التجمع اللبناني في بروكسل تزامناً مع المؤتمر الذي عقد هناك بشأن النازحين السوريين، رسالتين إلى الوفد اللبناني الرسمي والمانحين.
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وقال في رسالته الأولى إلى الوفد اللبناني الرسمي في مؤتمر بروكسل: "إبقوا أوفياء للإجماع الوطني اللبناني بضرورة عودة السوريين غير الشرعيين الى بلادهم، فلبنان لا يحتمل وجود هذا الكم من غير اللبنانيين".

وأكد في رسالته الثانية إلى "المانحين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية ضرورة وقف الدعم كليا للنازحين السوريين في لبنان".
 
كذلك، رد بو عاصي في بيان على "الموقف الذي أطلقه الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل خلال المؤتمر"، وقال: "في ختام المؤتمر الذي انعقد اليوم في بروكسل، أطل علينا مفوض الشؤون الخارجية الأوروبي بتصريح لا يروي غليلا ولا يشفي عليلا. يدعي أن الظروف غير مكتملة لعودة السوريين إلى بلادهم ولا يتكلف عناء ان يشرح لنا ما هي هذه الظروف".

أضاف: "يحدّد السيد بوريل ان على النظام السوري العمل كي يتسنى لمواطنيه العودة إلى سوريا، لكن لم نعرف ماذا يحصل ان رفض النظام السوري ان يستقبل مواطنيه. اضافة إلى ذلك، فإن لبنان لا يملك أي تأثير على السياسة السورية، وإنما يتحمل وزر الابتزاز الذي يمارسه نظام الأسد على دول الجوار، وعلى رأسها لبنان، كما على دول أوروبا".

وختم: "القرار اللبناني اتخذ، ولا نكترث كقوات لبنانية سوى لمصلحة شعبنا العليا، وهذه المصلحة تقتضي عودة السوريين اليوم قبل الغد، والطريقة الأنجع هي تطبيق القانون وعدم قبول وصول دولار واحد لهم في لبنان من قبل الجهات المانحة".
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