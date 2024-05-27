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لبنان
كمينٌ لـ"قوى الأمن" يوقع بمروّجي مخدرات.. وهذه صورتهما!
Lebanon 24
27-05-2024
|
12:12
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدّرات وتوقيفهم، توافرت معلومات للمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائيّة حول شبكة تقوم بترويج المخدّرات ضمن محافظة جبل لبنان.
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بتاريخ 16-5-2024، ونتيجة المتابعة وعمليات الرصد والتعقب، كمنت قوة من هذه المجموعة للرأسين المدبرين لهذه الشبكة، واللذين يقومان بتوزيع المخدّرات على المروجين، وتمكنت من توقيفهما في محلة المعاملتين على متن سيارة نوع "كيا"، وهما: ا. غ. (مواليد عام 2000، لبناني) - خ. ه. (مواليد عام 1993، لبناني).
وبتفتيشهما والسيارة تم ضبط كمية من المواد المخدّرة المقسمة والمعدّة للترويج وهي عبارة عن: كيتامين، كوكايين، حبوب كيمائية مخدرة، ماريجوانا وحشيشة كيف، إضافة الى مسدس حربي ومبلغ مالي وهواتف خلوية.
وأودع الموقوفان مع المضبوطات المرجع المختص، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء على إشارة القضاء.
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