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لبنان
من "اليازا".. نداءٌ إلى وزير الداخلية بشأن "رخص القيادة"
Lebanon 24
27-05-2024
|
12:53
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وجهت جمعية "اليازا" نداء الى وزير الداخلية بسام مولوي، طلبت فيه إعادة تفعيل إمتحانات رخص القيادة.
وفي بيان لها، قالت "اليازا":
"بعد التوقف عن اجراء امتحانات السوق في مختلف مراكز هيئة إدارة السير والآليات، وبعد وقوع أضرار كبيرة اثر هذا التوقف منذ خريف العام 2022، تستمر مطالبة الشباب والشابات في لبنان بإعادة فورية لتنظيم هذه الامتحانات".
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وأضافت: "منذ أكثر من سنة ونصف سنة يعانون من عدم إمكانيتهم الحصول على رخص القيادة، مما أثر بشكل كبير على حياتهم وفرصهم الاقتصادية والاجتماعية"، وأضاف: "لذلك، فإن المطالبات بإعادة هذه الامتحانات تأتي بوقتها لتلبية حقوق هذه الشريحة الهامة من المجتمع".
وأبدت دعمها "الكامل لمطالب الشباب والشابات"، مؤكدة "أهمية تطبيق القانون وتوفير الفرص المنصفة لجميع المواطنين"، مشددة على أن "إعادة تنظيم امتحانات السوق وفقا للقوانين اللبنانية المعمول بها هي خطوة ضرورية لضمان سلامة الطرق وتمكين الشباب والشابات من الحصول على رخص القيادة بشكل عادل وفعّال".
ودعت "السلطات المعنية الى أن تتحرك بسرعة لتلبية هذه المطالب، وأن تعمل على إعادة تفعيل امتحانات السوق بالشكل المناسب، بحيث تكون العملية شفافة وعادلة للجميع، مما يعزز الثقة في نظام السير والآليات في لبنان وفي تطوير مهارات القيادة مما لذلك من اثر ايجابي على السلامة المرورية".
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