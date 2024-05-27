Advertisement

لبنان

أبو فاعور: لتغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبار آخر

Lebanon 24
27-05-2024 | 12:59
A-
A+
Doc-P-1204837-638524371983852940.png
Doc-P-1204837-638524371983852940.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور إن "أمد الفراغ الرئاسي في رئاسة الجمهورية قد طال"، مشيراً إلى أنّ "هذا الأمر بات ممجوجاً وغير مرغوب وبات يشكل نقيصة في حياتنا السياسية وحياتنا الوطنية".
Advertisement
وخلال مشاركته في مراسم تشييع يوسف الطويل، التي أقيمت في قاعة "الراحل فايز بحمد"، في بلدته ضهر الأحمر، في قضاء راشيا، دعا أبو فاعور إلى "تغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبار آخر"، وقال: "نحن نرى ما نراه من مخاطر سواء من الحرب الجائرة في الجنوب أو من الأزمة الاقتصادية التي طالت واستطالت ولا بد من إيجاد حل للخروج منها".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2024-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2024-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:24 | 2024-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:16 | 2024-05-27
15:04 | 2024-05-27
14:58 | 2024-05-27
14:49 | 2024-05-27
14:26 | 2024-05-27
14:08 | 2024-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24