أبو فاعور: لتغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبار آخر

قال عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور إن "أمد الفراغ الرئاسي في رئاسة الجمهورية قد طال"، مشيراً إلى أنّ "هذا الأمر بات ممجوجاً وغير مرغوب وبات يشكل نقيصة في حياتنا السياسية وحياتنا الوطنية".

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