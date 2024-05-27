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لبنان

بلبلة على طريق المطار.. ماذا يجري؟ (صورة)

Lebanon 24
27-05-2024 | 13:12
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أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام" عن إحتراق "بيك آب" على طريق المطار باتجاه صيدا.
 
وإثر ذلك، ارتفعت سحب الدخان الأسود في المكان، وقد شهد نفق المطار زحمة سير خانقة، فيما السير شبهُ متوقف. 
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