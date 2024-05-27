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لبنان

بعد الغارة الإسرائيلية.. مدير "مستشفى صلاح غندور": ستبقى أبوابنا مفتوحة

Lebanon 24
27-05-2024 | 13:18
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أعلنَ المدير العام لـ"مستشفى الشهيد صلاح غندور" في مدينة بنت جبيل الدكتور محمد سليمان أنّ "العدوان الاسرائيلي الذي استهدف قبل ظهر اليوم مدخل المستشفى بغارة نفذتها مسيرة معادية ادى الى وقوع شهيد و10 جرحى والحاق اضرار كبيرة بالمستشفى".
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وفي بيانٍ له، قال سليمان: "الجهاز الطبي والتمريضي كان يقوم بعمله العادي صباح اليوم باستقبال المرضى ومتابعة الحالات المرضية المتواجدة في غرفه من المرضى من اهلنا الصامدين في بنت جبيل ومنطقتها، عندما دوى انفجار قوي تبين لنا انه ناجم عن غارة لمسيرة معادية استهدفت مدخل حرم المستشفى وعلى الفور بدأنا بمتابعة الحالات المصابة جراء هذا الاعتداء، فسجل متابعة 10 حالات، بينهم شهيد مدني اسمه علي عباس حضر الى هنا صباحا مصطحبا ابنه المريض ليتلقى العلاج هنا لدى طبيب قلب، وهناك 9 جرحى بينهم 3 من موظفي المستشفى والبقية من المدنيين المراجعين لحالات مرضية هنا وبينهم اصابتين بحال حرجة ويخضعون لعمليات".
 
وأضاف: "من المؤكد أن استهداف مستشفى الشهيد صلاح غندور من قبل العدو اليوم وقبل ذلك في عدوان 2006، هو لانه المستشفى الوحيد في المنطقة كلها والمؤهل والجاهز طبياً ليخدم اهلنا في كل هذه المنطقة، وهو المكان المخصص لخدمة اهلنا الصامدين في المنطقة، وستبقى ابوابه مفتوحة ليؤدي رسالته الانسانية".
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