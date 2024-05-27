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لبنان

في النبطية.. هذا ما فعله "الأمن العام" بمتجر يديره سوريّ (صورة)

Lebanon 24
27-05-2024 | 13:29
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قامت دورية من مركز أمن عام النبطية باقفال محل خضار وفواكه يديره السوري خ. م.العيسى في حي نعنوعة في بلدة الدوير، لمخالفته نظام الاقامة والعمل.

وعملاً باشارة المحامي العام الاستئنافي في النبطية القاضي رمزي فرحات، فقد تم تشميع المحل وسحب مستندات السوري المذكور واستدعاؤه الى مركز أمن عام النبطية.
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