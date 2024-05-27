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لبنان

"ضرب وسلب".. "كاهن" يتعرّض لاعتداء في منطقة لبنانية!

Lebanon 24
27-05-2024 | 13:54
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تعرّض أمين سر مطرانية صيدا للروم الملكيين الأب سليمان وهبة لاعتداء في كفرفالوس على طريق جزين صيدا.

وفي التفاصيل، فإنه وخلال مروره، اعترضته سيارة يستقلها عدد من الشبان، واعتدوا عليه بالضرب حتى فقد وعيه وسلبوه ساعته وبعض المال وأغراضاً خاصة.
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وعلى الأثر، نقل وهبة إلى مستشفى قصب في صيدا، لإجراء بعض الفحوصات قبل أن يغادر إلى منزله.
 
 
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