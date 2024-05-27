"ضرب وسلب".. "كاهن" يتعرّض لاعتداء في منطقة لبنانية!

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وفي التفاصيل، فإنه وخلال مروره، اعترضته سيارة يستقلها عدد من الشبان، واعتدوا عليه بالضرب حتى فقد وعيه وسلبوه ساعته وبعض المال وأغراضاً خاصة.وعلى الأثر، نقل وهبة إلى مستشفى قصب في صيدا، لإجراء بعض الفحوصات قبل أن يغادر إلى منزله.