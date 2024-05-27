هل سيزور هوكشتاين لبنان قريباً؟

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أنهُ لا نيّة حتى هذه اللحظة لعودة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان طالما أنّ الواقع الميداني في حرب غزة وجبهة جنوب لبنان ما زال على حاله وسط تعثر المفاوضات.

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ونقلت "الجديد" عن مصادر قولها إن "التوعد بالمفاجآت يرفع منسوب التوتر على الجبهات".

وفي وقتٍ سابق، قال رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو إن لدى إسرائيل خطط مفاجئة ضد لبنان.

الكلامُ هذا استدعى رداً من الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، إذ قال لنتنياهو ولإسرائيل: "إنتظروا المفاجآت من المقاومة في لبنان".