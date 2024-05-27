آخر خبر.. ماذا تبلغ بري من السفيرة الأميركية؟

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أنَّ السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، وضعت رئيس مجلس النواب نبيه بري في أجواء توجهها إلى الولايات المتحدة للمُشاركة في المؤتمر السنوي للسفراء، مشددة على ضرورة ضبط الجبهة الجنوبيّة حرصاً على عدم تدهور الأوضاع أكثر.

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كذلك، قالت القناة إنَّ الدّوحة مُستمرة في إستضافة الكُتل النيابية اللبنانية، موضحة أن قطر ستستقبلُ وفداً من "القوات اللبنانية" يوم 2 حزيران المُقبل، ضمن إطار حثّ اللبنانيين على التشاور من أجل تسهيل إنجاز الإستحقاق الرئاسي.

مع هذا، لفتت مصادر "الجديد" إلى أنه إنهُ حتى الساعة، لا نضوج لأيّ حوار أو تشاور، مُعلنة أن "اللجنة الخماسية المعنية بلبنان أنهت لقاءاتها ولا نيّة لعقد اجتماعاتٍ جديدة في المرحلة الرّاهنة".