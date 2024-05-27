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لبنان
طفرة غير مسبوقة
Lebanon 24
27-05-2024
|
17:06
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سجلت أسعار الفواكه والخضار الموسمية طفرة غير مسبوقة، ومفتوحة على ارتفاعات إضافية غير مكبوحة وغير مفهومة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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