إتصالات مقطوعة

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Lebanon 24
27-05-2024
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17:18
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يكاد الاتصال ينقطع بين تيارين، على الرغم من اشتراكهما بتحالفات انتخابية نقابية مع «الثنائي» وغيره، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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