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لبنان

لقاءات معدومة

Lebanon 24
27-05-2024 | 19:00
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بات بحكم المؤكد أن لا دعوة لعقد لقاءات لبنانية - لبنانية على غرار 2008، لا في الدوحة ولا باريس، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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