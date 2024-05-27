غارة إسرائيلية ليلا على ميس الجبل.. واندلاع حريق كبير

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اندلع حريق كبير ليلا نتيجة الغارة الإسرائيلية المعادية التي استهدفت الحي الغربي في بلدة ميس الجبل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعملت فرق الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية والدفاع المدني اللبناني على اخماده على الرغم من الصعوبة كبيرة لذلك.وناشد اهالي ميس الجبل الدفاع المدني ارسال سيارات اطفاء كبيرة للمساعدة في السيطرة على الحريق.