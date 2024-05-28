سرقة بقوة السلاح.. هذا ما حصل في طرابلس

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أقدم ملثمان على متن دراجة نارية على سرقة دراجة المواطن "ك.س" من سكان منطقة القبة طرابلس بقوة السلاح وذلك بالقرب من مستديرة النيني - المعرض ولاذا بالفرار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وتشهد مناطق النيني ، الضم والفرز ، والمعرض ومحيطه عمليات سرقة وسلب بقوة السلاح.