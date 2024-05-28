وفاة رقيب أول في قوى الأمن.. تعرّض لحادث مؤسف

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توفي الرقيب اول في قوى الامن الداخلي الشاب "عوض منير قاسم" ابن بلدة كفريا الكورانية متأثراً بجراحه اثر تعرضه لحادثة مؤسفة اثناء قيامه قبل يومين بقص ألواح خشبية بواسطة صاروخ ما تسبب بقطع شريان رئيسي في فخذه عن طريق الخطأ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وتم نقله الى المستشفى بحالة حرجة الا انه ما لبث ان فارق الحياة مساء أمس الإثنين اثر نزيف حاد اودى بحياته.