إطلاق نار على أوتوستراد البداوي صباحا.. هذا ما جرى

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أقدم المدعو "ابراهيم س." الملقب بـ"ابو عمر" على اطلاق النار بإتجاه "س.م" على اوتوستراد البداوي صباح اليوم الثلاثاء واصابه بطلق ناري في قدمه ولاذ بالفرار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وتم نقل الجريح الى مستشفى طرابلس الحكومي بواسطة الصليب الاحمر للعلاج.