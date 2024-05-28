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لبنان
من مسافة قصيرة.. "الحزب" يستهدف موقع راميا بالصواريخ الموجهة
Lebanon 24
28-05-2024
|
00:30
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أعلن حزب الله في بيان انه عند الساعة 06:00 من صباح اليوم الثلاثاء 28-5-2024 شن هجوما ناريا مركزا ومن مسافة قصيرة بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية والأسلحة المباشرة استهدف موقع راميا وعلى حاميته وتجهيزاته وتموضوعات جنوده وحقق فيه إصابات مباشرة.
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