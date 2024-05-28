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لبنان

تحليق كثيف للطيران الإسرائيلي فوق هذه المناطق... اليكم آخر التطورات جنوبًا

Lebanon 24
28-05-2024 | 04:00
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تشهد أجواء قرى وبلدات قضاء صور تحليقاً للطائرات الحربية الإسرائيلية فوق النبطية وضواحيها والقطاع الاوسط والغربي على علو منخفض، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
 
كما استهدف العدو الاسرائيلي، صباح اليوم، اطراف بلدة راميا وجبل بلاط بالقذائف المدفعية، وحلقت مسيرة معادية فوق مدينة صور على علو منخفض.
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وأطلق العدو قذيفة مدفعية استهدفت المزارعين في سهل مرجعيون، وتجدد القصف المدفعي على أطراف بلدة الخيام.
 
 
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان شملت مستودع أسلحة ومبان عسكرية.
 
الى ذلك، قصف العدو ليلا، بالقذائف المدفعية الثقيلة أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
 
وأغار الطيران الحربي المعادي منتصف الليل، على محيط بلدتي عيتا الشعب ورامية، ما أدى الى أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والمنازل غير المأهولة.
 
واستمر العدو حتى صباح اليوم، في إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق، بالإضافة الى تحليق الطيران الاستطلاعي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل، وصولا الى مشارف نهر الليطاني والساحل البحري.
 
وكان العددو قد أطلق قرابة الساعة السادسة صباحا، من مواقعه في رأس الناقورة نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي.
وبسبب القصف المستمر جنوبا، يتعذر على أصحاب بساتين الموز والحمضيات، وبخاصة في سهل الناقورة وأطراف الحمرا و المنصوري، العمل في أرضهم.


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