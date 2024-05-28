"أمر ايجابي جدا" بعد انجاز الاتفاق الحدودي البري

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أفاد مصدر متخصص بشؤون النفط والغاز في لبنان ان ما يحصل في الجنوب من أعمال حربية يؤثر بشكلٍ مباشر على روزنامة الأعمال البترولية في لبنان من ناحية التأخير في عملية الإستكشاف والتنقيب والإستخراج، وأن التشكيك من جهات لبنانية بعمل الشركات الملتزمة من الممكن أن يكون في محله، كون هذه الشركات تحتاج لإستقرار سياسي وأمني لكي تعمل وتحتاج الى التعامل مع سلطة سياسية وإدارية كاملة المواصفات وسيدة على قرارها.من هنا، لفت المصدر، الى أن إتفاق الحدود البرية إذا ما أنجز قريباً وتم تثبيت النقاط الخلافية الـ13 ، سيكون هناك ضمن الإتفاق أمر إيجابي جداً للبنان وهو دفع دولي أميركي للاسراع في عمليات التنقيب في كافة البلوكات البحرية اللبنانية من أجل النهوض بالإقتصاد بعد تثبيت الإستقرار الأمني والسياسي لأمد طويل، وأن المجتمع الدولي سوف يشجع الشركات الحالية والتي ستتقدم في المستقبل للإستثمار في غاز لبنان" .