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لبنان

باسيل عن أحد الوزراء: "يصفّ حد الزعلانين"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-05-2024 | 01:30
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وصلت الى مسامع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أخبار بأن أحد الوزراء المحسوبين عليه أو على "التيار"، والملتزم إلتزاماً تاماً بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء، عاتبٌ عليه ومستاء من الحفاوة التي تعاطى بها باسيل مع ضيفه الوزير السابق الياس المر في البترون قبل أيام، لكون المر تناول الوزير في إطلالته التلفزيونية الأخيرة.
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مصدر مطلع على الرواية نقل عن رئيس "التيار" قوله بما معناه " شو أنا بدي إشتغل سياسة وتحالفات على ذوقو أو على خاطرو. إذا ما عاجبو يصفّ حد الزعلانين .هناك سياسة عليا في التيار تتخطى كل الأمور الشخصية".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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