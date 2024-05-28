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لبنان

ساعة الصفر لم تأت بعد والحظ "فلتة الشوط"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-05-2024 | 01:45
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يصر مصدر إستشاري على رأيه القائل إن ساعة الصفر أو الضوء الأخضر لم يأت بعد في ملف إنتخاب رئيس للجمهورية بالرغم من كل الحراك الذي يحصل، كون الموضوع مرتبطا بشكل كلي بالأحداث الدائرة في الجنوب ، ولكن في موازاة ذلك هناك شخصية رسمية لبنانية تخطو سريعاً نحو صدارة قائمة المرشحين الى رئاسة الجمهورية ولكن هذا لا يعني أن الأمور محسومة، بحسب المصدر، الذي علل التقدم الى أمور أولها الأداء الجدي والمنطقي والوطني الذي يتعاطى به هذا الشخص مع الملفات الشائكة وخاصةً الكيانية منها ، وهذا يظهر جلياً في الآونة الأخيرة ، وعلى الصعيد السياسي اللبناني الداخلي ، سعى منذ زمن الى تصفير أي خلاف له مع مختلف الفرقاء ، فلا إشكالية حول إسمه أو شخصه كونه لم يتعاط السياسة أبداً. اما إقليمياً لا توجد أي سلبية حول شخصه كونه لم يدل يوماً بأي موقف معادي أو حاد تجاه الأشقاء العرب ودول الإقليم الفاعلة في لبنان بل سعى الى أفضل علاقة مع سفرائها، أما على الصعيد الأوروبي والأميركي، فلا فيتوهات على شخصه او إسمه كون تقارير سفرائهم تؤكد ان مسيرته كانت سلسة مؤسساتية منفتحة على الجميع . المصدر ختم أنه بالرغم من كل هذه الإيجابيات، إلا أن المعيار في لبنان لإنتخاب الرئيس هو الظرف السياسي ومن سيتوافر له الحظ بأن يكون تموضعه متناسباً مع هذا الظرف والتقاطع .
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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