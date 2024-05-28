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لبنان

مؤتمر "التجدد للوطن" باطلالة لافتة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-05-2024 | 02:45
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قال مصدر معني "إن مؤتمر "التجدد للوطن" الذي سيعقد السبت المقبل في الأول من حزيران في واجهة بيروت البحرية تحت عنوان "من لبنان الساحة الى لبنان الوطن"، لن يكون مجرد محطة روتينية عابرة من دون أي توصياتٍ أو خلاصات ذات بعد وطني".
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وقال المصدر "إن ورشة عمل هذا المؤتمر لهذه السنة ستكون مناسبة لإستنباط أفكار، والتوصيات والخلاصات الوطنية، وخاصةً في ظل وجود كلمتين للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وبطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط".
أضاف "ان محاور المؤتمر هذا العام ستعطي مساحة واسعة للرأي والرأي الآخر وستتصدر ملفات الرئاسة، والنزوح  السوري، وجبهة الجنوب النقاشات".






المصدر: لبنان 24

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