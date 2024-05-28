لودريان لن يلتقي باسيل.. وهذا هو السبب الحقيقي

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أشارت معلومات لـ"لبنان 24" الى ان اعتذار رئيس "التيار الوطني الحرّ" جبران باسيل عن عدم لقاء الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، مرده الى الفتور الذيوالذي لم يستمر سوى لدقائق معدودة بعد ظهور التباين الهائل والفجوة الكبيرة بين الطرفين في مقاربتهما للملفات التي يحملها الأخير.وشددت المعلومات على انه حتى ولو كان باسيل في البلاد في اليومين المقبلين، الا ان اي لقاء لم يكن ليعقد بينه وبين لودريان..