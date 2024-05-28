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لبنان

لودريان لن يلتقي باسيل.. وهذا هو السبب الحقيقي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-05-2024 | 02:15
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أشارت معلومات لـ"لبنان 24" الى ان اعتذار رئيس "التيار الوطني الحرّ" جبران باسيل عن عدم لقاء الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، مرده الى الفتور الذي اعترى لقاءهما الأول في البياضة في شهر تشرين الثاني 2023 والذي لم يستمر سوى لدقائق معدودة بعد ظهور التباين الهائل والفجوة الكبيرة بين الطرفين في مقاربتهما للملفات التي يحملها الأخير.
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وشددت المعلومات على انه حتى ولو كان باسيل  في البلاد في اليومين المقبلين، الا ان اي لقاء لم يكن ليعقد بينه وبين لودريان..
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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