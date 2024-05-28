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لبنان

تراجع اضافي في أسعار المحروقات.. ماذا عن المازوت؟

Lebanon 24
28-05-2024 | 02:08
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إنخفض اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 11 ألف ليرة وقارورة الغاز 20 ألف ليرة فيما استقر سعر المازوت، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 1657.000 ليرة 
البنزين 98 أوكتان: 1695.000 ليرة 
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المازوت: 1441.000 ليرة 
الغاز: 811.000 ليرة
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