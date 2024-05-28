تراجع اضافي في أسعار المحروقات.. ماذا عن المازوت؟

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إنخفض اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 11 ألف ليرة وقارورة الغاز 20 ألف ليرة فيما استقر سعر المازوت، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1657.000 ليرةالبنزين 98 أوكتان: 1695.000 ليرةالمازوت: 1441.000 ليرةالغاز: 811.000 ليرة