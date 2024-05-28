شمعون من معراب: دعونا جعجع إلى المشاركة في مؤتمر الأحرار لتبني مشروع لبنان الفدرالي الجديد

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون، يرافقه أمين الداخلية كميل جوزيف شمعون وأمين الخارجية جورج عريضة، في حضور رئيس جهاز الإعلام والتواصل في "القوات" شارل جبور.

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اثر اللقاء قال شمعون:"ان زيارة مقر حزب القوات، (يللي بيعزّ علينا)، تندرج في اطار دعوة الحزب ورئيسه الى المشاركة في المؤتمر الذي ينظمه حزب الوطنيين الاحرار في 12 حزيران المقبل مع تجمّع اتحاديون لتبني مشروع لبنان الفدرالي الجديد".

واذ شدد على أن "هذا المشروع يهدف الى الاتحاد بين اللبنانيين"، رأى شمعون انه "مفصلي وباب خلاص، ولا سيما ان الامور كما هي توحي باجواء تقسيمية في البلد"، واكد "رفض اللبنانيين التقسيم ورغبتهم في المحافظة على الـ10452 كيلومترًا مربعًا"، مشيرا الى ان "الطريقة الوحيدة لتحقيق هذه الخطوة وبقاء شرائح المجتمع اللبناني كلها مجموعة موّحدة تحت سقف الوطن مع إمكان العيش كل وفق طريقته ملتزما تقاليده وعاداته، تحتاج الى تطبيق النظام الفيدرالي الذي يمنح الحق للطوائف كلها سواسية ويزيل النزاعات التي تضر الجمهورية اللبنانية".