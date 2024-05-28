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لبنان

يروجان العملة المزيفة بين منطقتين.. وقعا بقبضة المعلومات وهذا ما وُجد بحوزتهما (صورة)

Lebanon 24
28-05-2024 | 02:07
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أعلنت المديريّـة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة في بلاغ أنه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصّين مجهولَين بترويج العملة المزيّفة، ضمن منطقتي الشّويفات وعرمون.
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بناء عليه، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت الشّعبة الى تحديد هويّتَيهما، وهما:
إ. إ. (من مواليد عام ۲۰۰۳، سوري)
أ. ص. (من مواليد عام ١٩٦٩، سوري)، وهو من أصحاب السّوابق بقضايا تزوير".
 
أضاف البلاغ:" بتاريخ 18-5-2024، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من توقيف الأول، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بتصريف ورقة نقديّة مزيّفة من فئة الخمسين دولار أميركي، داخل محلٍ في دوحة عرمون. وبالتّزامن، تمّ توقيف الثّاني عند مفرق عرمون.

بتفتيشهما تم ضبط مبلغ /150/ دولاراً اميركيّاً مزيّفاً، وهاتفَين خلويَين، ومبلغ بالعملة اللبنانيّة.

بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما".

ختم البلاغ:" أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
 
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