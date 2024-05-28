المرتضى تلقى رسالة شكر من المدير العام للمنظّمة العربية "الالكسو"

تلقّى وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، رسالة شكر وامتنان من المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" الدكتور محمد ولد أعمر على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم خلال الاحتفال الرسمي الذى تم يوم الجمعة الماضي، في مدينة طرابلس بمناسبة اعلانها عاصمة للثقافة العربية لعام 2024.

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ولفت المدير العام للالكسو في رسالته الى ان "الاحتفالية التي جرت في 24 من الشهر الحالي ،راقية ومتميزة وثرية بالفقرات ومحكمة التنظيم"، معربًا عن تمنياته "بمناسبة هذه التظاهرة الثقافية وفق ما تضمنت رسالته: "التوفيق في إنجاح مختلف الفعاليات والأنشطة حتى تظهر مدينة طرابلس بالحلة التي تليق بها والتي قد ميزتها عبر العصور ،وحتى تظل طرابلس عروس لبنان مُحتفى بها على مدار سنة 2024".