ياسين: عودة الجنوبيين مرتبطة بوقف الحرب

شدد وزير البيئة ناصر ياسين في حديث إلى "صوت كل لبنان"، على "ضرورة تحفيز العمل الديبلوماسي مع المجتمع الدولي ومع الدول العربية الشقيقة لإعادة ترتيب عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في بلادهم"، معتبرا أن "التلويح بفتح الحدود البحرية أمام النازحين تعبير شعبوي لن يؤدي إلى النتيجة المرجوة"، مشيرا إلى "وجوب استمرار التنسيق مع الجانب السوري عن طريق المديرية العامة للأمن العام".

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وفي ما يتعلق بالنازحين الجنوبيين، أكد أن "الحكومة وضعت آلية لدعم أهالي الجنوب وتعمل مع منظمات الأمم المتحدة والإدارات كافة على وضع مساعدات إضافية عبر الآليات الموجودة في وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة، ولكن الأساس يبقى وقف الحرب على الجبهة من أجل تأمين عودتهم الآمنة".



