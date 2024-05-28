هرّب سوريّين بأعدادٍ كبيرة عبر الحدود... ووقع بقبضة الأمن

أوقفت دوريّة من أمن الدولة – مكتب البترون، السوريّ (م.م.أ.)، والملقّب بأبي جعفر، بجرم تهريب سوريّين وبأعدادٍ كبيرة عبر الحدود الشماليّة من سوريا إلى لبنان، وأُجرِي المقتضى القانونيّ في حقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

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