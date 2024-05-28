Advertisement

لبنان

هرّب سوريّين بأعدادٍ كبيرة عبر الحدود... ووقع بقبضة الأمن

Lebanon 24
28-05-2024 | 03:08
A-
A+
Doc-P-1205027-638524879399272189.jpg
Doc-P-1205027-638524879399272189.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوقفت دوريّة من أمن الدولة – مكتب البترون، السوريّ (م.م.أ.)، والملقّب بأبي جعفر، بجرم تهريب سوريّين وبأعدادٍ كبيرة عبر الحدود الشماليّة من سوريا إلى لبنان، وأُجرِي المقتضى القانونيّ في حقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"ديلفري" بقبضة القوى الأمنية في طرابلس.. ما السبب؟
lebanon 24
28/05/2024 12:49:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"عصابة" بقبضة "قوى الأمن".. أين تركّز نشاطها؟
lebanon 24
28/05/2024 12:49:47 Lebanon 24 Lebanon 24
إحدى أخطر العصابات بقبضة قوى الأمن.. هذا ما كان يفعله أفرادها!
lebanon 24
28/05/2024 12:49:47 Lebanon 24 Lebanon 24
السيسي: النظام الدولي يتعرض لاختبار وتبعاته ستكون كبيرة على السلم والأمن العالميين
lebanon 24
28/05/2024 12:49:47 Lebanon 24 Lebanon 24

سوريّين

بأعدادٍ

كبيرة

الحدود...

بقبضة

الأمن

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:11 | 2024-05-28
04:03 | 2024-05-28
05:45 | 2024-05-28
05:30 | 2024-05-28
05:00 | 2024-05-28
04:37 | 2024-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24