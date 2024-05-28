إيهاب حمادة: قيمة انتصار 25 أيار بث الأمل لدى الأمة

نظمت بلدية الشواغير - قضاء الهرمل، لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، مسيرة للمراكب المطاطية (الرافتينغ) في نهر العاصي رفعت فيها الأعلام اللبنانية وأعلام المقاومة، بالتعاون مع التعبئة الرياضية ل"حزب الله" وبمشاركة فرق كشفية وصحية ورياضية وشبابية، سبقها احتفال في مطعم "جنة العاصي"، حضره عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة، رئيسا بلدية الشواغير حسان الحاج حسن والقصر محمد زعيتر، مسؤول التعبئة الرياضية في"حزب الله" في البقاع ابو رضا شمص وفاعليات.

Advertisement

تحدث حمادة مؤكدا ان "قيمة انتصار الخامس والعشرين من أيار بث الأمل لدى الأمة، وخصوصا لدى الفلسطينيين في إمكان تحرير ارضهم من الاحتلال الإسرائيلي كما حرر الجزء الأكبر من لبنان"، وقال:"ان ارتدادات انتصار أيار في العام 2000 لم تنته إلى هذه اللحظة من تغيير العقيدة الهجومية للعدو إلى العقيدة الدفاعية عن وجوده، وان هناك مسارا تراكميا من الإنجازات عززت الأمل لدى الأمة وصولا إلى المرحلة التي نحن فيها على مستوى ثبات المقاومة والشعب الفلسطيني في غزة، وتأثير هذا الثبات والعمل المقاوم على مستوى العالم".

ختم: "ان الخامس والعشرين من أيار حقق المنجز على مستوى العالم، ونرى اليوم قرارات محكمة العدل والجنائية الدولية والتحرك العالمي على مستوى النخب والشعوب في تغيير للسردية التاريخية، التي كانت تعتبر فلسطين من حق الكيان، وأن الفلسطينيين هم من كانوا يعتدون على الكيان إلى سردية ترتكز إلى الحق الفلسطيني".

في الختام تم اعلان المسيرة النهرية، موعدا دائما لإطلاق الأنشطة الرياضية الصيفية للتعبئة الرياضية في الهرمل.