طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان... ماذا عن الأيام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة تسوء معه الرؤية أحيانا، تهطل أمطار خفيفة ومتقطعة شمالا اعتبارا من الظهر.

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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي معتدل مع انخفاض في درجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية على ان تعاود ارتفاعها يوم الجمعة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار في بيروت بين 18 و27، في طرابلس بين 17 و26، وفي زحلة بين 13 و27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب مرتفعة مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل و الجبال والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات يؤدي الى سوء الرؤية أحيانا، ويتوقع هطول أمطار متفرقة ومتقطعة بخاصة في المناطق الشمالية/ مع احتمال تكون خلايا رعدية منفردة كما تنشط الرياح أحيانا.

الأربعاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة تسوء معه الرؤية أحيانا، تهطل أمطار خفيفة ومتقطعة شمالا اعتبارا من الظهر.

الخميس: غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات المتوسطة.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية ، ويستمر ظهور الضباب المحلي على المرتفعات.



-الحرارة على الساحل من 17 الى 25 درجة، فوق الجبال من 14 الى 21 درجة، في الداخل من 16 الى 30 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة ، سرعتها بين 15 و45 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,29

-ساعة غروب الشمس: 19,42



