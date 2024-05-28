مجلس الوزراء مُنعقد في السرايا.. وهذا ما أكده ميقاتي في مستهل الجلسة

كلمة يقاتي

وفي مستهل الجلسة قال الرئيس ميقاتي ان الفترة الماضية شهدت أحداثا عديدة أهمها مؤتمر القمة العربية الذي عبّر عن اهتمام الجميع بلبنان كما ان "إعلان البحرين" أكد الثوابت اللبنانية التي نتمسك بها وفي الاجتماعات الثنائية التي عقدناها لمسنا الحرص على لبنان ودعمه.وأشار ميقاتي إلى ان وزير الخارجية قدم خلال مؤتمر بروكسل خطابا واضحا عبّر فيه عن استمرار لبنان في التعاون،لا التصادم، مع المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة، وبالفعل فقد حصل توافق مع "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" على كل النقاط التي طرحها لبنان ومن ابرزها تسليم كل المعطيات التي في حوزة المفوضية في ما يتعلق بالنازحين السوريين.وأكد ميقاتي انه بالفعل حصل توافق مع "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" على كل النقاط التي طرحها لبنان ومن أبرزها تسليم كل المعطيات التي في حوزة المفوضية في ما يتعلق بالنازحين السوريين.ونوّه ميقاتي بالموقف الذي اعلنته قبرص من ضمن ثماني دول اوروبية بوجود مناطق آمنة في أجزاء من سوريا والسماح بعودة النازحين اليهاوشدد ميقاتي على ان "الحل يبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية واكتمال عقد المؤسسات الدستورية والتوظيف السياسي للأزمات يجب ألّا يتحول إلى نزاعات".وقال: "بالنسبة الى واقعنا السياسي في لبنان، فنحن امام "أغلبيات" و"اقليات"سياسية، لديها ثوابت ورؤى مختلفة، ولكن المستغرب هو غياب صوت "الأكثريات الصامتة والمستقيلة من دورها".وتابع: "نحن لا نريد ان نختصر احداً ولا ان نغيِّبَ احدا بل اننا ندعو إلى سماع اصوات كل وطني مخلص لأننا نتكامل مع بعضنا ونغتني بتنوعاتنا".من جهة أخرى، دان رئيس الحكومة الاعتداء الإسرائيلي الجبان على مستشفى بنت جبيل وكل الاعمال التي يقوم بها الاحتلال والتي لن تثني اهل الجنوب عن التشبث بأرضهم، معتبرا ان القرار الذي اصدرته محكمة العدل الدولية برئاسة القاضي نواف سلام وامرت فيه إسرائيل بوقف هجومها على رفح فوراً خطوة متقدمة على صعيد ردع العدو الاسرائيلي ومنعه من مواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني.للاطلاع على الكلمة كاملة