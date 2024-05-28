Advertisement

لبنان

حمية ومكاوي يعلنان غدا آلية العمل لتسهيل الاجراءات المتخذة لموسم الحج

Lebanon 24
28-05-2024 | 04:07
A-
A+
Doc-P-1205053-638524913845484905.png
Doc-P-1205053-638524913845484905.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعلن وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية ورئيس هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، عن آلية العمل المشتركة بين المديرية العامة للطيران المدني والأجهزة الأمنية المعنية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت والمكلفين من قبل الهيئة، المولجة بتسهيل الإجراءات المتخذة لموسم الحج والعمرة لهذا العام، وذلك عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم غد  الاربعاء في مبنى المديرية في المطار.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:11 | 2024-05-28
04:03 | 2024-05-28
05:45 | 2024-05-28
05:30 | 2024-05-28
05:00 | 2024-05-28
04:37 | 2024-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24