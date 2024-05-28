حمية ومكاوي يعلنان غدا آلية العمل لتسهيل الاجراءات المتخذة لموسم الحج

يعلن وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية ورئيس هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، عن آلية العمل المشتركة بين المديرية العامة للطيران المدني والأجهزة الأمنية المعنية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت والمكلفين من قبل الهيئة، المولجة بتسهيل الإجراءات المتخذة لموسم الحج والعمرة لهذا العام، وذلك عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم غد الاربعاء في مبنى المديرية في المطار.

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