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لبنان

إغلاق محل لبيع الهواتف بالشمع الأحمر.. من يديره؟

Lebanon 24
28-05-2024 | 05:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من شعبة المعلومات في الامن العام أغلقت محلاً للهواتف الخلوية يديره سوريون بالقرب من كنيسة مار مارون - طرابلس بالشمع الأحمر.  
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