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لبنان

المرتضى نعى الممثل فؤاد شرف الدين: سيبقى موجة هادرة في بحر الإبداع اللبناني

Lebanon 24
28-05-2024 | 05:45
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نعى وزير الثقافة القاضي محمّد وسام المُرتَضى، الممثل فؤاد شرف الدين الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض.
 
 
وقال في بيان: "أطفأ الموت شاشة الكابتن فؤاد شرف الدين بعد عقود من التألّق الفني تأليفًا وتمثيلًا  وإخراجًا كان فيها وجهًا ساطعًا من وجوه الفن اللبناني الأصيل. لرحيله فعل انكسار موجة على شاطئ البحر، لا تلبث أن تعود في السكينة إلى مائها الهادر. هكذا فؤاد شرف الدين سيبقى موجة هادرة في بحر الإبداع اللبناني وشاشة مضيئة بالأعمال التي لا يطويها الموت. الرحمة لنفسه والعزاء للثقافة اللبنانية والفن الأصيل ولأهله وذويه ومحبيه".
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