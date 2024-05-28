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لبنان

نقابة الاطباء دانت قصف مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل

Lebanon 24
28-05-2024 | 05:55
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استنكر مجلس نقابة أطباء لبنان في بيروت، "الاعتداء الوحشي على مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل، والذي يشكل إعتداء صارخا على القيم الانسانية وعلى حقوق الانسان وعلى المواثيق الدولية التي تضمن حماية المراكز الصحية والمستشفيات خلال الحرب كما في السلم".
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وفي بيان له، اعتبر المجلس ان "هذا الاعتداء يأتي استكمالًا لحرب الابادة التي ينتهجها العدو الاسرائلي".

ودعا المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان، الى "إتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة لتصويب الأمور وإحترام الأجهزة الطبية والصحية والمستشفيات وكل العاملين في قطاع الانسانية".
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