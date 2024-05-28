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لبنان

"لبنان 24" ينشر "مقاربة الحكومة لملف النازحين السوريين" التي قُدمت في مؤتمر بروكسل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-05-2024 | 06:35
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ينشر "لبنان 24" "مقاربة الحكومة لملف النازحين السوريين" التي قُدمت في مؤتمر بروكسل بالأمس في جلسة شارك فيها وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب. 
 
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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