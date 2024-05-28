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لبنان
"لبنان 24" ينشر "مقاربة الحكومة لملف النازحين السوريين" التي قُدمت في مؤتمر بروكسل
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
28-05-2024
|
06:35
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ينشر "لبنان 24" "مقاربة الحكومة لملف النازحين السوريين" التي قُدمت في مؤتمر بروكسل بالأمس في جلسة شارك فيها وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب.
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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