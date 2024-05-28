موسى دان الاعتداء على الارشمندريت سليمان وهبة: لكشف المعتدين

دان النائب ميشال موسى الاعتداء على أمين سر مطرانية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك الارشمندريت سليمان وهبة، في كفرفالوس على طريق صيدا - جزين، متمنيا له السلامة والشفاء العاجل.



وكشف في بيان إلى أن "هذه الطريق الرئيسية باتت في الأونة الأخيرة عرضة لانتهاكات أمنية تستهدف المواطنين في أرواحهم واموالهم".

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كما ذكّر بتعرض المواطن نخلة نقولا قبل أيام على الطريق نفسها الاعتداء مماثل.



وطالب الجهات الأمنية المعنية "بتعزيز إجراءاتها على هذه الطريق الحيوية"، داعيا إلى "الإسراع في كشف المعتدين على الارشمندريت وهبة والمارة، وسوقهم الى القضاء".