Advertisement

لبنان

موسى دان الاعتداء على الارشمندريت سليمان وهبة: لكشف المعتدين

Lebanon 24
28-05-2024 | 06:47
A-
A+
Doc-P-1205117-638525010243972692.jpg
Doc-P-1205117-638525010243972692.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دان النائب ميشال موسى الاعتداء على أمين سر مطرانية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك الارشمندريت سليمان وهبة، في كفرفالوس على طريق صيدا - جزين، متمنيا له السلامة والشفاء العاجل.

وكشف في بيان إلى أن "هذه الطريق الرئيسية باتت في الأونة الأخيرة عرضة لانتهاكات أمنية تستهدف المواطنين في أرواحهم واموالهم".
Advertisement
 
 
كما ذكّر بتعرض المواطن نخلة نقولا قبل أيام على الطريق نفسها الاعتداء مماثل.

وطالب الجهات الأمنية المعنية "بتعزيز إجراءاتها على هذه الطريق الحيوية"، داعيا إلى "الإسراع في كشف المعتدين على الارشمندريت وهبة والمارة، وسوقهم الى القضاء".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:03 | 2024-05-28
08:51 | 2024-05-28
08:35 | 2024-05-28
08:32 | 2024-05-28
08:09 | 2024-05-28
08:01 | 2024-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24