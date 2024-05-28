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لبنان

بدء عملية إجلاء السوريين غير الشرعيين في هذه البلدة

Lebanon 24
28-05-2024 | 06:54
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بدأت عملية إجلاء السوريين الموجودين في بلدة كوبا البترونية، عملا بتعليمات محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا وإشراف البلدية التي يتولى مهامها قائمقام البترون روجيه طوبيا وبمؤازرة من عناصر دورية تابعة مديرية أمن الدولة.
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كما تم ختم الأماكن السكنية غير الشرعية بالشمع الاحمر. 

وكان المحافظ نهرا قد قام بزيارة لبلدة كوبا برفقة طوبيا، واطلع على الواقع وبناء عليه اتخذ قرارا باجلاء السوريين في البلدة بطريقة غير شرعية.

وهذه الاحصاءات التي أجرتها البلدية قبل الاجلاء، تشير إلى وجود ما يزيد بقليل على الألف سوري غادر منهم عدد من العائلات، واليوم يتم إجلاء السوريين الذين لا يملكون أوراق ثبوتية من إقامات وغيرها من المستندات التي تثبت شرعية وجودهم. (الوكالة الوطنية للاعلام)

 
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