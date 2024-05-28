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لبنان

بالصورة مداهمة إحدى الصيدليات... وما عثر في داخلها خطير جدا

Lebanon 24
28-05-2024 | 07:13
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من مكتب طرابلس في امن الدولة داهمت احدى الصيدليات في منطقة الريجي في القبة لقيام صاحبها بعرض حليب اطفال غير مخصص للبيع. 
 
وخلال المداهمة تم ضبط كمية من الذخيرة بالاضافة الى مسدس حربي.  
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القبة

صيدلية

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