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لبنان

بيان مهم من الأمن العام يتعلّق بجوازات السفر.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
28-05-2024 | 07:24
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صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

مطلع العام 2024، ضبطت المديرية العامة للأمن العام جوازات سفر لبنانية مزورة، استحصل عليها اصحابها استنادا الى اخراجات قيد افرادية تحمل بيانات مواطنين لبنانيين والرسم الشمسي لمُقَدِّم الطلب، مرفقة بطلبات جوازات سفر مصادق عليها وموقعة من مخاتير وشهود. قامت المديرية في حينه بمصادرة بعض جوازات السفر المنجزة، واتخذت الإجراءات الإدارية اللازمة لمنع استعمالها على المعابر كافة، كما فتحت تحقيقا عدلياً احالت بموجبه حتى الان بعض المتورطين في هذا الملف الى القضاء المختص.
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على الاثر، اصدرت المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 15/3/2024، مذكرة الخدمة رقم 5/أع/ ص/م ذ، التي نصت على "إلزامية تصديق طلبات جوازات السفر من قبل "مختار القيد" حصراً مع التشديد على مسؤولية المختار والشهود على صحة وقوعات الطلبات المنظمة.

ان المديرية العامة للامن العام، تؤكد للرأي العام ان هذا الملف لا يزال مفتوحا لديها لكشف كل من استفاد او تورّط او سهّل طلبات الحصول على جوازات سفر لغير مستحقيها، ابتداء من الادارات الرسمية الى المخاتير والشهود وكل من يظهره التحقيق. وتتمنى المديرية على من لديه معلومات حول هذا الشأن ابلاغ المديرية على الرقم الساخن والآمن 1717، وعدم نشر اي معطيات حوله في الاعلام لضمان سلامة التحقيق وسرّيته.
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