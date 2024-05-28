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لبنان

بري بحث مع لازارو الوضع جنوبًا وتابع مع الملا برامج البنك الدولي

Lebanon 24
28-05-2024 | 07:23
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استقبل رئيس مجلس مجلس النواب  نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، القائد العام للقوة الدولية العاملة في جنوب لبنان -"اليونيفل" اللواء آرلدو لازارو والوفد المرافق.
 
 
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وبحث الحضور خلال اللقاء، بالأوضاع العامة لاسيما الميدانية منها في الجنوب على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على المناطق والقرى والبلدات الحدودية اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة. 

واستقبل بري المدير التنفيذي في البنك الدولي الدكتور عبد العزيز الملا، وعرض معه الوضعين المالي والإقتصادي وبرامج البنك الدولي في لبنان.
 
كذلك بحث الرئيس بري مع المفوض العام لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الاونروا)  فيليب لازاريني، في حضور مدير الوكالة في لبنان دوروثي كلاوس حيث تناول اللقاء أوضاع اللاجئين وتقديمات وبرامج عمل الوكالة في لبنان.
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