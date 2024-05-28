Advertisement

لبنان

فيديو لها ينتشر على "تيك توك".. هل قُتِلت ابنة الـ17 في القبيات؟

Lebanon 24
28-05-2024 | 07:58
A-
A+
Doc-P-1205138-638525051465182370.jpg
Doc-P-1205138-638525051465182370.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
فوجئت بلدية القبيات وفق بيان لها، "بمقطع فيديو منشور على منصة "التيك توك"، يفيد ناشره عن مقتل فتاة سورية اسمها نور حمدان السعود عمرها 17 سنة في منطقة القبيات".
Advertisement
وأوضحت أنه "بعد التواصل مع كل الاجهزة الامنية المعنية في المنطقة، تبين أن لا علم لها بحصول هكذا جريمة ولا صحة لما يتم تداوله".

وأضاف البيان: "البلدية اذ تشجب وتدين اي عمل اجرامي من اي جهة اتى في حال حصوله فعلا، تبدي خشيتها من بث مثل هكذا اخبار فتنوية وتحريضية لا صحة لها في ظل هذه الظروف الصعبة، وتعتبر الفيديو المنشور بمثابة اخبار لكل الجهات القضائية المعنية وللاجهزة الامنية للتحقق من هذا الامر والكشف عن حقيقة هذا الموضوع ومصادر ناشر الفيديو لتبيان الحقيقة. وان البلدية تحتفظ بحقها في الادعاء على ناشر الفيديو امام القضاء المختص في حال تبيان عدم حقيقة ما اقدم على نشره".
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:03 | 2024-05-28
08:51 | 2024-05-28
08:35 | 2024-05-28
08:32 | 2024-05-28
08:09 | 2024-05-28
08:01 | 2024-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24