فيديو لها ينتشر على "تيك توك".. هل قُتِلت ابنة الـ17 في القبيات؟

فوجئت بلدية القبيات وفق بيان لها، "بمقطع فيديو منشور على منصة "التيك توك"، يفيد ناشره عن مقتل فتاة سورية اسمها نور حمدان السعود عمرها 17 سنة في منطقة القبيات".

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وأوضحت أنه "بعد التواصل مع كل الاجهزة الامنية المعنية في المنطقة، تبين أن لا علم لها بحصول هكذا جريمة ولا صحة لما يتم تداوله".



وأضاف البيان: "البلدية اذ تشجب وتدين اي عمل اجرامي من اي جهة اتى في حال حصوله فعلا، تبدي خشيتها من بث مثل هكذا اخبار فتنوية وتحريضية لا صحة لها في ظل هذه الظروف الصعبة، وتعتبر الفيديو المنشور بمثابة اخبار لكل الجهات القضائية المعنية وللاجهزة الامنية للتحقق من هذا الامر والكشف عن حقيقة هذا الموضوع ومصادر ناشر الفيديو لتبيان الحقيقة. وان البلدية تحتفظ بحقها في الادعاء على ناشر الفيديو امام القضاء المختص في حال تبيان عدم حقيقة ما اقدم على نشره".